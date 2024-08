US-Wahl: Harris will Unternehmenssteuern erhöhen

© APA/APA (GETTY IMAGES)/ANNA MONEYMAKER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Demokratin Kamala Harris will im Falle eines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im November die Unternehmenssteuern von 21 auf 28 Prozent erhöhen. Dies teilte ein Sprecher ihres Wahlkampfteams am Montag mit. Die Maßnahme wäre Teil eines Ansatzes, durch den "Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche haben" würden und "um sicherzustellen, dass Milliardäre und große Konzerne ihren gerechten Anteil zahlen".

von APA