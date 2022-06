US-Währungshüterin peilt Zinsniveau von 2,5 Prozent an

Daly: So schnell wie möglich ein neutrales Zinsniveau erreichen

Im Kampf gegen die hohe Inflation sollte die US-Notenbank Fed laut der Währungshüterin Mary Daly noch dieses Jahr ein Leitzinsniveau von 2,5 Prozent erreichen. Es seien nun einige Zinsschritte in Höhe von einem halben Prozentpunkt angezeigt, sagte sie dem Sender CNBC am Mittwoch. Es gehe darum, so schnell wie möglich ein neutrales Zinsniveau zu erreichen, das die Wirtschaft weder anschiebt noch bremst.

Dies verortet sie bei 2,5 Prozent: "Lasst uns so schnell dorthin gelangen, wie es geht", fügte die Präsidentin des Fed-Bezirks San Francisco hinzu. Die Fed hat angesichts der rasant steigenden Preise jüngst den größten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Punkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent gehievt.

Fed-Chef Jerome Powell hat für die Sitzungen im Juni und Juli jeweils Erhöhungen im selben Umfang signalisiert. Es müsse "klare und überzeugende" Anzeichen dafür geben, dass der Preisauftrieb nachlasse, sagte er jüngst. Falls es nicht dazu komme, werde die Fed ein aggressiveres Vorgehen erwägen müssen.