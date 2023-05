US-Währungshüter - Fed kann Zinsen bei Bedarf weiter erhöhen

Weiter steigende Zinsen in den USA sind laut einem führenden Währungshüter noch nicht vom Tisch. "Wir haben nicht gesagt, dass wir fertig sind", betonte der Chef des Notenbankbezirks New York, John Williams. Falls eine weitere geldpolitische Straffung angebracht sein sollte, werde die Notenbank dies tun. Es gebe zugleich nur geringe Aussichten, dass die Fed dieses Jahr die Zinsen bereits wieder senke.

Der einflussreiche Währungshüter wies zugleich daraufhin, dass verschärfte Kreditbedingungen der Notenbank in die Hände spielten. Diese könnten die Wirtschaft bremsen und damit der Fed Arbeit an der Zinsfront abnehmen.

Dass die Banken ihre Kreditstandards verschärften, sei typisch für die Phase im Konjunkturzyklus, sagte Notenbank-Direktor Philip Jefferson. Trotz der rasanten Zinserhöhungen in den USA geht er von einer weichen Landung der Wirtschaft aus.

In den USA haben Banken in den ersten Monaten des Jahres die Anforderungen für die Vergabe von Darlehen verschärft. Zudem schwächte sich die Nachfrage nach Krediten in Wirtschaft und bei Verbrauchern ab, wie eine Umfrage der US-Notenbank Federal Reserve ergab. Die Daten signalisieren, dass die Leitzinssätze der Fed im Finanzsektor zu greifen beginnen.

Die US-Notenbank hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzudämmen. Mit gewissem Erfolg: Die Jahresteuerungsrate sank im März um einen vollen Prozentpunkt auf 5,0 Prozent.