US-Verkäufe bestehender Häuser 5. Monat in Folge gesunken

In den USA sind im Juni die Verkäufe bestehender Häuser einmal mehr gesunken. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der Bestandsverkäufe um 5,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) in Washington mitteilte. Es war der fünfte Rückgang in Folge. Analysten hatten ein wesentlich geringeres Minus von 1,1 Prozent erwartet.

Auf das Jahr hochgerechnet lag die Zahl der Verkäufe saisonbereinigt bei 5,12 Millionen. Hier waren 5,35 Millionen erwartet worden. Im Vormonat waren es noch 5,41 Millionen gewesen.

"Die geringere Erschwinglichkeit von Wohnraum fordert weiterhin einen Tribut von potenziellen Hauskäufern", sagte Lawrence Yun, Chefökonom des NAR. Sowohl die Hypothekenzinsen als auch die Immobilienpreise seien in kurzer Zeit zu stark gestiegen.