US-Telekomkonzern AT&T halbiert Dividende

Der größte US-Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal dank guter Geschäfte beim Streamingportal HBO Max das schwächelnde Mobilfunkgeschäft mehr als ausgeglichen und so die Markterwartungen übertroffen. Der Gesamtumsatz erreichte 41,0 Mrd. Dollar (36,8 Mrd. Euro), während Analysten mit 40,44 Milliarden gerechnet hatten. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll dennoch von zuletzt 2,08 auf 1,11 Dollar je Aktie nahezu halbiert werden, teilte das Unternehmen mit.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) von 78 Cent im Schlussquartal lag um 3 Cent über den Schätzungen. Für 2022 rechnet der Vorstand mit einem bereinigten Jahresgewinn zwischen 3,10 und 3,15 Dollar je Aktie, während Experten 3,21 Dollar erwarteten.

Die Ausschüttung an die Aktionäre will AT&T nun im Zuge der Fusion seines Mediengeschäfts Warnermedia mit dem TV-Unternehmen Discovery kappen. Konzernchef John Stankey will das Geld in 5G-Technik und Glasfaser investieren. Vorbörslich fiel der Kurs der AT&T-Aktie um 4,5 Prozent.

Bisherige AT&T-Aktionäre sollen bei dem Spin-off aber an dem neuen Unternehmen beteiligt werden. Diese sollen pro gehaltenes AT&T-Papier voraussichtlich einen 0,24 großen Anteil an Warner Bros. Discovery - so der Name des neuen Unternehmens - erhalten.

Im Mai vergangenen Jahres waren die Pläne für die Abspaltung von Warnermedia publik geworden. Zu der Sparte gehören etwa das Hollywood-Studio Warner Bros, die TV-Sender HBO und CNN sowie der Streamingdienst HBO Max.