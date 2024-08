US-Stellenzuwachs wohl deutlich schwächer als bisher bekannt

© APA/APA (GETTY IMAGES)/BRUCE BENNETT home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Wachstum neuer Jobs in den USA ist in den zwölf Monaten bis März dieses Jahres offenbar schwächer ausgefallen als bisher gedacht. In der Zeit von April 2023 bis März 2024 seien wahrscheinlich 818.000 Stellen oder durchschnittlich 68.000 Stellen pro Monat weniger geschaffen worden als ursprünglich gemeldet, teilte das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Mittwoch mit. Zuvor war für den Zeitraum noch ein Wachstum von durchschnittlich 246.000 pro Monat bekanntgegeben worden.

von APA