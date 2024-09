U.S.-Steel-Übernahme: Nippon Steel ringt mit Gewerkschaft

© APA/APA/AFP/REBECCA DROKE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der japanische Stahlkonzern Nippon Steel hält trotz Widerständen an seinen Übernahmeplänen für U.S. Steel fest. Das Unternehmen sei nach wie vor entschlossen, die Gespräche mit der Gewerkschaft United Steelworkers (USW) über sein Übernahmeangebot für den US-Stahlriesen fortzusetzen, sagte der Vizepräsident von Nippon Steel, Takahiro Mori, am Dienstag. Mori kritisierte, dass USW-Chef David McCall bisher "keinen unserer Vorschläge ernsthaft in Betracht gezogen" habe.

von APA