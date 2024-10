US-Notenbankchef rechnet heuer mit 2 weiteren Zinssenkungen

© APA/APA (GETTY IMAGES)/ANNA MONEYMAKER home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Notenbankchef Jerome Powell rechnet heuer noch mit zwei weiteren Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte. "Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, wird sich die Zinspolitik mit der Zeit in Richtung einer neutraleren Haltung bewegen", erklärte er am Montagabend (MESZ) auf einer Finanzkonferenz in Nashville im Bundesstaat Tennessee. Die Fed folge jedoch keinem festgelegten Kurs. "Wir werden unsere Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen."

von APA