US-Notenbank: Inflation und höhere Zinsen dämpfen Wachstum

Die US-Wirtschaft ist nach Einschätzung der Notenbank Fed zuletzt nur mäßig gewachsen. Allerdings habe sich die Entwicklung in den verschiedenen Teilen der USA unterschiedlich gezeigt, wie aus dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) hervorgeht. In mehreren Regionen sei es zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten gekommen.

Der Rückgang gehe mit einer schwachen Nachfrage einher, heißt es weiter in dem Bericht. Dies sei auf eine stärkere Inflation, höhere Zinsen und Problemen bei den Lieferketten zurückzuführen.