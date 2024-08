US-Neubauverkäufe stiegen deutlich stärker als erwartet

Neue Hausverkäufe werden bei Vertragsunterzeichnung gezählt und sind damit ein Frühindikator für den Wohnungsmarkt. Sie können jedoch von Monat zu Monat schwanken.

Der durchschnittliche Zinssatz für einen 30-jährigen Hypothekenkredit lag diese Woche bei 6,46 Prozent, wie Daten des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac zeigen. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2023. Anfang Mai hatte es noch ein Sechsmonatshoch von 7,22 Prozent gegeben. Die US-Notenbank Fed hat signalisiert, dass sie bald eine lang erwartete Zinssenkung vornehmen dürfte. Dies könnte dazu beitragen, die Hausverkäufe in Zukunft anzukurbeln.

US-Zentralbankchef Jerome Powell gab den Finanzmärkten nun das ersehnte Signal für eine Zinswende im September. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte er am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf eine Lockerung hinzu. Timing und Tempo der Zinssenkungen würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.