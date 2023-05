US-Leitzins steigt auf 5,0 bis 5,25 Prozent

Die US-Notenbank Fed hat ihre Serie von Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation fortgesetzt und signalisiert nun eine mögliche Pause. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten mit der zehnten Anhebung in Folge gerechnet. Noch Anfang 2022 lag der für den Preis des Geldes entscheidende Satz in den USA nahe null Prozent.

Nach der rasanten Erhöhung dürfte das Ende der Fahnenstange vorerst erreicht sein: Die Währungshüter strichen eine Passage aus ihrem Text, wonach eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung angebracht sein könnte. Stattdessen wurde eine Formulierung gewählt, die eine Tür für eine etwaige Straffung offen lässt, aber kein Signal dafür gibt.

Eine Zinspause eröffnet die Möglichkeit, dass die im Eiltempo durchgezogene Straffung ihre Wirkung nach und nach entfaltet und sich überdies der Bankensektor von den jüngsten Erschütterungen erholen kann.