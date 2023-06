US-Krankversicherer Unitedhealth setzt Einkaufstour fort

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth setzt seine Einkaufstour unter Gesundheitsdienstleistern fort. Anfang Juni hatte die Service-Tochter Optum ein Offert für das Pflegedienst-Unternehmen Amedisys angekündigt. Jetzt wurde sich Optum mit dem Verwaltungsrat von Amedisys einig.

Die Unitedhealth-Tochter bietet den Anteilseignern für jede Aktie 101 US-Dollar und damit 1 Dollar mehr als zunächst angekündigt, wie Amedisys in Baton Rouge (US-Bundesstaat Louisiana) mitteilte. Eine Komplettübernahme würde mit etwa 3,3 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd. Euro) zu Buche schlagen.

Amedisys bietet nach eigenen Angaben häusliche Gesundheits-, Hospiz- und Intensivpflegedienste an. Die Gesellschaft wurde 1982 gegründet und betreibt mit rund 18.000 Mitarbeitern mehr als 500 Pflegezentren in 37 Bundesstaaten und dem District of Columbia.