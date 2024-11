© APA/APA/AFP/REMY GABALDA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Biotech-Firma Evotec wird endgültig zum Übernahmekandidaten. Das in der gleichen Branche tätige US-Unternehmen Halozyme Therapeutics will Evotec für rund 2 Mrd. Euro kaufen. Halozyme bestätigte in der Nacht zum Freitag, ein Übernahmeangebot für 11,00 Euro je Aktie in Aussicht gestellt zu haben. Das sind um 27 Prozent mehr als der Xetra-Schlusskurs von Evotec vom Donnerstag.