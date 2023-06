US-Jobdaten deuten weiter auf robusten Arbeitsmarkt hin

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht um 2.000 auf 232.000. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Zuwachs auf 235.000 Anträge gerechnet.

Die Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Zuletzt gab es Hinweise auf eine tendenzielle Abkühlung am Jobmarkt. Die Erstanträge liegen aber immer noch auf niedrigem Niveau und deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin.

Einer Umfrage zufolge haben die US-Unternehmen zudem im Mai weit mehr Jobs geschaffen als erwartet. Unter dem Strich entstanden 278.000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Zuwachs im Privatsektor von 170.000 gerechnet, nach revidiert 291.000 im April.

Am Freitag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der auch Jobs im öffentlichen Dienst mitberücksichtigt. Volkswirte erwarten für Mai ein Stellenplus von 190.000 außerhalb der Landwirtschaft. Im April waren es noch 253.000. Laut einer Faustregel genügt ein Plus von 70.000 bis 100.000 Jobs pro Monat, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung an.