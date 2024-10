© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Getrieben von einem starken Amerika-Geschäft hat der Bauchemiekonzern Sika Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten auf neue Rekordwerte gehievt. Der Gewinn kletterte um ein Viertel auf 922,6 Mio. Franken (986,8 Mio. Euro), wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. In Nordamerika habe der Bauchemiekonzern vor allem von einer Vielzahl von staatlichen Infrastrukturaufträgen profitiert.