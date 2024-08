US-Inflation überraschend auf 2,9 Prozent gesunken

© APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Preisauftrieb in den USA hat im Juli überraschend etwas nachgelassen. Die Teuerungsrate sank auf 2,9 Prozent, nach 3,0 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation auf dem Vormonatswert gerechnet. Von Juni auf Juli stiegen die Preise um 0,2 Prozent. Experten hatten damit gerechnet.

von APA