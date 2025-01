US-Inflation im Dezember auf 2,9 Prozent gestiegen

© APA/APA/AFP/YASIN AKGUL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Inflation ist im Dezember erneut gestiegen. Die Verbraucherpreise legten um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nach 2,7 Prozent im November, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Befragte Volkswirte hatten damit gerechnet. Von November auf Dezember zogen die Preise mit 0,4 Prozent etwas stärker als erwartet an - das ist das größte Plus seit März 2024.

von APA