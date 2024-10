© APA/APA/AFP/SAUL LOEB home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Preisauftrieb in den USA ist vor der Präsidentschaftswahl fast auf die Zielmarke der Notenbank Federal Reserve (Fed) von 2 Prozent gesunken. Mit 2,1 Prozent lag die Jahresrate des sogenannten PCE-Index im September nur knapp darüber. Im August waren es noch 2,3 Prozent. Der am Donnerstag in Washington veröffentlichte Indikator zeigt die Preisentwicklung eines festen Warenkorbs, der auf die persönlichen Ausgaben der Amerikaner zugeschnitten ist.