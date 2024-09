US-Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT OLSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August weniger als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,4 Punkte auf 47,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet. Der Gesamtindikator liegt damit weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten und signalisiert eine wirtschaftliche Schrumpfung.

von APA