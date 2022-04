US-Industrieproduktion stieg im März stärker als erwartet

In den USA ist die Industrieproduktion im März stärker als von Experten erwartet gestiegen. Sie legte um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Februar war sie revidierten Berechnungen ebenfalls um 0,9 Prozent gestiegen. Ursprünglich war nur ein Plus von 0,5 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung stieg im März von revidiert 77,7 Prozent im Vormonat auf 78,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 77,8 Prozent gerechnet.