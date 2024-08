US-Industrieaufträge ordentlich gestiegen

© APA/APA/dpa/Christophe Gateau home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA sind die Aufträge für Industriegüter, sogenannte langleblige Wirtschaftsgüter, im Juli unerwartet stark gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 9,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur einen Zuwachs um 5,0 Prozent erwartet, nachdem die Aufträge im Juni deutlich um knapp sieben Prozent gefallen waren.

von APA