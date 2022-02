US-Industrieaufträge wachsen doppelt so stark wie erwartet

Die US-Industrie hat im Jänner überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für langlebige Güter - vom Toaster bis zu Flugzeugen - wuchsen um 1,6 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem halb so starken Plus gerechnet. Auch der Zuwachs von Dezember, der bei 1,2 Prozent lag, wurde damit übertroffen.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hatte Ende 2021 trotz der Omikron-Welle kräftig an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 7,0 Prozent. Im Gesamtjahr 2021 legte die US-Wirtschaft um 5,7 Prozent zu - das kräftigste Wachstum seit 1984.