US-Industrie bleibt in der Wachstumsspur - Bauausgaben gesunken

Trotz der jüngsten Talfahrt der US-Wirtschaft hält sich die US-Industrie weiter in der Wachstumsspur

Trotz der jüngsten Talfahrt der US-Wirtschaft hält sich die US-Industrie weiter in der Wachstumsspur. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor gab im Juli um 0,2 Zähler auf 52,8 Punkte nach, wie aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer fiel damit zwar auf den niedrigsten Wert seit Juni 2020, liegt aber noch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Befragte Experten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 52,0 Zähler gerechnet. "Der Einkaufsmanagerindex ist zwar weiter gesunken, er hat aber die Konsensschätzung übertroffen und er liegt weiterhin klar im Expansionsbereich", so Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg. Vor diesem Hintergrund könne die US-Notenbank Fed an ihrem Plan festhalten, die Zinsen zur Eindämmung der Inflation zunächst weiter zu erhöhen.

Der US-Bausektor entwickelte sich unterdessen im Juni deutlich schlechter als erwartet. Die Bauausgaben sanken um 1,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet, nach revidiert plus 0,1 Prozent im Mai.

Die USA stecken in einer sogenannten technischen Rezession, bei der die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge schrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den Monaten April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent zurück. Im Hausbau und bei Hausverkäufen waren dabei bereits Anzeichen von Schwäche zu erkennen. Zudem gingen die Bauinvestitionen deutlich zurück.

Wegen der anhaltend hohen Inflation hob die Fed den Leitzins zuletzt in einem weiteren kräftigen Schritt um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Manche Experten befürchten mittlerweile, dass die Fed zu stark auf die Zinsbremse treten und damit die Konjunktur abwürgen könnte.