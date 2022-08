US-Industrie machte im Juli Auftragsflaute durch

Die US-Industrie hat im Juli überraschend nur stagnierende Aufträge verzeichnet. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen verharrten auf dem Vormonatswert, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Experten hatten mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent gerechnet, nach revidiert plus 2,2 Prozent im Vormonat.

Die US-Wirtschaft ist einer Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global zufolge im August weiter auf Talfahrt gegangen. Die Industrie hielt sich dabei noch im Wachstumsbereich, während die Dienstleister stärker schrumpften. Lieferengpässe ebenso wie die höheren Zinsen und die starke Teuerung im Land trugen dazu bei, dass die Nachfrage der Kunden gedämpft wurde.