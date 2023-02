US-Industrie stagnierte zu Jahresbeginn

Die US-Industrie ist vor allem aufgrund des warmen Wetters mit einer Stagnation ins neue Jahr gestartet. Die Gesamtherstellung veränderte sich von Dezember auf Jänner unter dem Strich nicht, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Die Stagnation folgt auf zwei Rückgänge in Folge.

Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe stieg zwar ebenso wie die Aktivität im Bergbau. Die Versorger schränkten ihre Herstellung jedoch um fast zehn Prozent ein. Die Fed machte dafür den Wetterumschwung von ungewöhnlich kaltem zu ungewöhnlich warmem Wetter verantwortlich. Die Kapazitätsauslastung der Industrie ging leicht auf 78,3 Prozent zurück.