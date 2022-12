US-Hauspreise erneut gesunken

Auf dem US-Immobilienmarkt belasten die steigenden Zinsen weiterhin die Preisentwicklung. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im Oktober um 0,52 Prozent zurück, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit sind die Preise den vierten Monat in Folge gefallen.

Analysten waren allerdings von einem noch stärkeren Preisrückgang um 1,10 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Häuserpreise den Angaben zufolge um 8,64 Prozent. In dieser Betrachtung ist das der schwächste Preisanstieg seit zwei Jahren. Im Frühjahr 2022 waren die Preise zeitweise noch um mehr als 20 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.