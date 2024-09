US-Glücksspielfirma Flutter schluckt italienische Gruppe Snaitech

Die Snaitech-Mutter Snai ist der drittgrößte Online-Glücksspielbetreiber in Italien mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent im Jahr 2023 und durchschnittlich 291.000 Spielern pro Monat. Snai erzielte 2023 einen Umsatz von 947 Mio. Euro.

Mit dieser Übernahme wird Flutter zum führenden Glücksspiel-Anbieter in Italien mit einem Online-Marktanteil von rund 30 Prozent. Die US-Gruppe erwartet von der Transaktion operative Synergien in Höhe von mindestens 70 Mio. Euro. Flutter hat seinen Anteil am Online-Glücksspielmarkt in den USA im vergangenen Jahr auf 26 Prozent ausgebaut.