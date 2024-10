US-Geschäft mit Einfamilienhäusern hat sich belebt

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern in den USA hat sich im September spürbar belebt. Die Verkäufe gingen zum Vormonat um 4,1 Prozent nach oben auf einen auf das Jahr hochgerechneten Wert von 738.000, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Im August lag der Wert bei abwärts revidiert 709.000. Befragte Fachleute hatten für September lediglich einen Anstieg auf 720.000 erwartet.

von APA