US-Geschäft gibt Optikerkette Fielmann Rückenwind

Gute Geschäfte in den USA geben Europas größter Optikerkette Fielmann Schub. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um elf Prozent auf 1,081 Milliarden Euro, wie das auch in Österreich vertretene Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei entfiel mehr als die Hälfte des Wachstums auf einen Zukauf in den USA. Fielmann habe zudem von einer leicht verbesserten Konsumstimmung in Europa profitiert.

von APA