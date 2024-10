US-Gericht weist Tesla-Aktionärsklage ab

© APA/APA (GETTY IMAGES)/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Elektroautobauer Tesla und CEO Elon Musk haben einen juristischen Sieg in Bezug auf Aussagen zur Autopilot-Technologie errungen. Ein Bundesgericht in San Francisco wies am Montag eine Aktionärsklage ab, die ihnen vorwarf, Investoren mit übertriebenen Angaben getäuscht zu haben. Laut Richterin Araceli Martinez-Olguin konnten die Kläger nicht ausreichend nachweisen, dass Tesla und Musk für angeblich falsche Versprechungen haftbar gemacht werden sollten.

von APA