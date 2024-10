US-Export wächst - Handelsdefizite mit China und Deutschland

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Exporte haben im August etwas zugelegt. Die Ausfuhren stiegen um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 272 Mrd. Dollar (248 Mrd. Euro), wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Die Einfuhren sanken um 0,9 Prozent auf 342 Mrd. Dollar. Das Defizit in der Handelsbilanz lag damit bei 70,4 Mrd. Dollar und war niedriger als im Juli mit 78,9 Mrd. Dollar.

von APA