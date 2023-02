US-Erzeugerpreise stiegen im Jänner stärker als erwartet

Die Erzeugerpreise in den USA sind zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Jänner um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Ökonomen hatten für Jänner lediglich mit einem Anstieg von 5,4 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Dezember noch bei 6,5 Prozent gelegen war. Von Dezember auf Jänner zogen die Preise mit 0,7 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet an.

Die Preise gelten ab Fabrik - also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Sie gelten daher als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Die Teuerungsrate fiel im Jänner nur minimal von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,4 Prozent. Es ist zwar der siebente Rückgang in Folge. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve, die eine Inflationsrate von 2,0 Prozent anstrebt, bleibt noch immer weit entfernt.

Im Kampf gegen die hohe Inflation erhöhte die Fed den Leitzins Anfang des Monats um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. An den Terminmärkten wird nunmehr damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen noch mindestens zweimal anheben wird und der Zinsgipfel dann bei 5,00 bis 5,25 Prozent erreicht sein könnte.

Unter den gestiegenen Zinsen leidet vor allem der Immobilienbereich. Die Zahl der Hausbaubeginne fiel im Jänner um 4,5 Prozent auf 1,309 Millionen. Damit hat sich der Rückgang nochmals beschleunigt: Im Dezember hatte es bereits ein Minus von 3,4 Prozent gegeben, im November von 0,5 Prozent.