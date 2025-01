US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gestiegen

© APA/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Ihre Zahl legte in der vergangenen Woche um 6.000 auf 223.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 220.000 Anträgen gerechnet.

von APA