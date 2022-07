US-Elektroautobauer Rivian will Hunderte von Stellen abbauen

Der US-Elektroautobauer Rivian Automotive will einem Medienbericht zufolge Hunderte von Stellen streichen. Von dem Schritt seien möglicherweise rund fünf Prozent der Gesamtbelegschaft betroffen, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Rivian beschäftigte per Ende Dezember mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Rivian-Aktien fielen im nachbörslichen Handel 6,6 Prozent. Die Firma will trotz Engpässen bei Zulieferteilen in diesem Jahr 25.000 Fahrzeuge herstellen. Im ersten Quartal lieferte das Unternehmen 1.227 Fahrzeuge aus. Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla streicht aus Sorge über eine weltweite Wirtschaftsabkühlung Tausende Stellen in der Produktion.