US-Elektroauto-Start-up Fisker grenzt Verlust ein

Der US-E-Autobauer Fisker, der sein Modell Ocean bei Magna in Graz bauen lässt, hat den Verlust dank erster Einnahmen aus dem Verkauf seiner Elektro-SUVs eingegrenzt. Im Zeitraum April bis Juni fiel ein Netto-Verlust von rund 85,5 Millionen Dollar an nach 120,6 Millionen im Vorquartal, wie das US-Start-up mitteilte. Der US-E-Lkw-Bauer Nikola kriselt indes weiter.

Bei Fisker fiel der Verlust je Aktie fiel mit 25 Cent etwas niedriger aus als Analysten erwartet hatten. Den Umsatz steigerte das Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien auf 825 (Vorquartal 198) Millionen Dollar.

Dabei ließen sich Anleger nicht davon abschrecken, dass Fisker die Produktionsprognose für seine SUV-Modelle erneut senkte. Statt der bisher in Aussicht gestellten bis zu 36.000 sollen es in diesem Jahr nun 20.000 bis 23.000 Fahrzeuge sein. Ursprünglich waren sogar mehr als 42.000 angepeilt worden. Als Grund für die Prognosesenkung gab Fisker an, dass ein wichtiger Lieferant die Fertigung nicht schnell genug hochfahren könne. Das Unternehmen benötigte zusätzliche Zeit, um seine Kapazitäten hochzufahren, hieß es.

Fisker lässt das neue SUV-Modell Ocean vom Autozulieferer und Auftragsfertiger Magna in der Steiermark bauen. Von dort wird das Elektroauto in europäische Märkte ausgeliefert und in die USA exportiert. Im zweiten Quartal liefen von den Bändern in Graz 1.022 Exemplare von den Bändern. Geplant war, dass Magna 1.400 bis 1.700 Fahrzeuge herstellt.

Durch die Fertigung bei Magna Steyr in Graz kommen Käufer des E-Autos von Fisker in den USA nicht in den Genuss der Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar, den die Vereinigten Staaten beim Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs gewähren. Analysten gehen nach Daten von Refinitiv davon aus, dass Fisker im vierten Quartal einen operativen Gewinn erzielen wird.

Der US-Elektro-Lkw-Hersteller Nikola tauscht indes zum vierten Mal in vier Jahren seinen Chef aus. Der ehemalige Opel-Manager Michael Lohscheller verlasse das kriselnde Unternehmen aus familiären Gründen nach weniger als einem Jahr und kehre nach Europa zurück, teilte Nikola am Freitag mit. Sein Nachfolger werde zum Monatsende Stephen Girsky. Nikola konzentriert sich derzeit voll auf die Entwicklung von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen. Im abgelaufenen Quartal fuhr Nikola unter dem Strich einen Verlust von fast 218 Millionen Dollar ein, bei einem Umsatz von 15 Millionen Dollar. Im fortgeführten Geschäft ging der Verlust dagegen um 32 auf 140 Millionen Dollar zurück. An der Börse brach der Aktienkurs um 16,4 Prozent ein.