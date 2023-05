US-Einzelhändler steigern Umsatz im April

Die US-Einzelhändler haben im April ein Umsatzplus eingefahren. Es fiel mit 0,4 Prozent aber nur halb so kräftig aus, wie von Reuters befragte Experten in einer Konsensschätzung erwartet hatten. Aus den am Dienstag ebenfalls vorgelegten revidierten Daten des US-Handelsministeriums für März ergibt sich zugleich, dass das Umsatzminus mit 0,7 Prozent deutlicher ausfiel als zunächst gemeldet. Ursprünglich war nur von minus 0,6 Prozent für März die Rede.

"Die nominale Konsumnachfrage scheint sich zu Beginn des zweiten Quartals zu beleben, wenngleich die Konsensschätzung verfehlt wurde", erläuterte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Er verweist darauf, dass auch ohne den Pkw-Absatz und die wieder erhöhten Benzinpreise der Umsatz zulegte: "Das monatliche Plus abseits dieser beiden Kategorien fällt mit 0,6 Prozent höher aus als der Anstieg der Verbraucherpreise, sodass es zu einem kleinen, realen Zuwachs gekommen ist." Der Start ins zweite Quartal sei somit als gelungen zu bezeichnen.

Gebremst wird die Kauflust der Amerikaner allerdings durch die gestiegenen Kredit- und Lebenshaltungskosten in den USA. Die Zentralbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent gehievt, um den Preisauftrieb einzudämmen. Sie hält die Tür für eine Zinspause offen, will die Entscheidung jedoch letztlich auf Basis der eingehenden Wirtschaftsdaten treffen.