US-Einzelhändler steigerten Umsätze kaum

Die Einzelhändler in den USA haben vor der anstehenden Zinswende nur ein mageres Umsatzplus erzielt. Die Erlöse legten im Februar um 0,3 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Jänner hatte es noch einen kräftigen Zuwachs von revidiert 4,9 Prozent gegeben.

Die stark anziehende Inflation nagt an der Kaufkraft der US-Bürger. Die Teuerungsrate war im Februar mit 7,9 Prozent so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Angesichts des starken Preisauftriebs hat die Notenbank Fed für die am Abend (19.00 MEZ) anstehende geldpolitische Entscheidung eine Zinswende signalisiert, der eine Serie von Erhöhungen folgen dürfte.