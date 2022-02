US-Einfuhrpreise mit stärkstem Anstieg seit 2011

Die US-Importe haben sich im Jänner überraschend so stark verteuert wie seit fast elf Jahren nicht mehr. Die Einfuhrpreise lagen um 2,0 Prozent höher als im Vormonat, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der kräftigste Anstieg seit April 2011, wofür vor allem teurere Energie und gestörte Lieferketten sorgten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zogen sie im Jänner um 10,8 Prozent an.

Die Daten deuten auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck hin. Die US-Verbraucherpreise sind im Jänner mit 7,5 Prozent so kräftig gestiegen wie seit rund 40 Jahren nicht mehr. Angesichts dieser starken Inflation und des zugleich brummenden Arbeitsmarkts steuert die Zentralbank Fed auf eine Zinswende zu. Derzeit liegt der Schlüsselsatz noch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. An den Finanzmärkten wird für März mit einem ersten Schritt nach oben gerechnet, dem bis zu fünf weitere Anhebungen folgen könnten.