US-Dienstleister haben im März deutlich an Schwung verloren

Das Wachstumstempo der US-Dienstleister hat sich im März spürbar verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel auf 51,2 Punkte von 55,1 Zählern im Februar, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten ISM-Umfrage hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 54,5 Punkte erwartet. Das Barometer zeigt jenseits von 50 Punkten Wachstum an.

Während der Servicesektor an Fahrt verliert, hat die US-Industrie ihre Talfahrt sogar beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 1,4 Zähler zum Vormonat auf 46,3 Punkte, wie aus der jüngst veröffentlichten ISM-Umfrage hervorgeht. Die Dienstleistungen und der Bergbau würden die US-Wirtschaft "in der Summe" vor dem Abgleiten in die Rezession bewahren, prognostiziert Helaba-Experte Ralf Umlauf. Da sich aber der Zinserhöhungszyklus noch fortsetze und die geldpolitische Straffung in den kommenden Monaten und Quartalen noch nachwirke, sollten seiner Ansicht nach auch in diesen Sektoren weitere Abschwächungen nicht ausgeschlossen werden.

Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinsen binnen Jahresfrist stark erhöht, um die ausufernde Inflation einzudämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Dies zeigt Wirkung: Die US-Unternehmen haben im März einer Umfrage zufolge weit weniger Jobs geschaffen als von Fachleuten erwartet. Unterm Strich entstanden 145.000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Experten hatten mit einem Zuwachs im Privatsektor von 200.000 gerechnet: "Die Investoren an der Wall Street sehen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich abschwächt" sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Analyse-Unternehmen CFRA in New York.