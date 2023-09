US-Berufungsgericht unterstützt Roche in Patentstreit

Der Schweizer Pharmariese Roche hat in den USA einen Patentstreit über ein Schlüsselmedikament für sich entschieden. Ein US-Berufungsgericht kam am Mittwoch zu dem Schluss, dass das Hämophiliemedikament Hemlibra von Roche nicht gegen ein Patent des japanischen Konkurrenten Takeda verstößt.

Der Court of Appeals for the Federal Circuit bestätigte ein früheres Urteil eines Gerichts in Delaware. Dieses hatte entschieden, dass ein Patent der Takeda-Tochter Baxalta für blutgerinnungshemmende Antikörper nicht gültig ist. Roche erzielte mit Hemlibra vergangenes Jahr 3,8 Mrd. Franken (4,0 Mrd. Euro) Verkaufserlös, womit die Arznei der drittgrößte Umsatzbringer des Konzerns war.