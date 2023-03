US-Bank First Republic prüft anscheinend Schrumpfkur

Die angeschlagenen US-Regionalbank First Republic prüft Insidern zufolge eine Schrumpfkur, sollte sie kein frisches Kapital auftreiben. Diskutiert würden ein Verkauf von Unternehmensanteilen wie auch von Krediten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen. Entsprechende Schritte würden auch der Kostensenkung dienen. Einer dritten Person zufolge konzentriert sich die Bank jedoch weiter auf den Versuch, frisches Geld einzusammeln.

Stellungnahmen des Geldhauses wie auch der beratenden Großbank JPMorgan Chase lagen zunächst nicht vor. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank waren große US-Geldhäuser der First Republic mit 30 Mrd. Dollar zu Hilfe geeilt. Insidern zufolge soll die Zukunft der Regionalbank Thema beim regulär anstehenden vierteljährlichen Treffen des Financial Services Forum sein. Dort würden etwa JPMorgan-Chef Jamie Dimon und der Chef der Bank of America, Brian Moynihan, erwartet.