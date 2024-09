US-Auflagen bremsen Citigroups Expansionspläne in China

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Großbank Citigroup stößt einem Bericht zufolge bei ihren Expansionsplänen in China auf unerwartete Schwierigkeiten. Die Gründung einer eigenständigen Wertpapierfirma in China verzögere sich, weil die Freigabe durch die US-Notenbank Fed fehle, berichtete die Agentur "Bloomberg" am Sonntag. Trotz der Verzögerungen hält die Citigroup laut Bloomberg an ihren Plänen für den chinesischen Markt fest.

von APA