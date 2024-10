US-Arbeitsmarkt überraschend stark

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANNA ROSE LAYDEN home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA hat sich der Arbeitsmarkt im September nach einer jüngsten Schwächephase wieder überraschend stark gezeigt. Die US-Wirtschaft schuf 254.000 neue Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit 150.000 neuen Jobs gerechnet.

von APA