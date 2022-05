US-Arbeitsmarkt baut weiter kräftig Stellen auf

Am US-Arbeitsmarkt sind im April mehr Stellen aufgebaut worden als gedacht. Im vergangenen Monat entstanden 428.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington mitteilte. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte im April auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent - ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte.

Angesichts der guten Lage am Arbeitsmarkt und der zugleich sehr hohen Inflation hat die Fed jüngst den größten Zinsschritt nach oben seit 22 Jahren vollzogen. Fed-Chef Jerome Powell räumte danach ein, dass die hohen Preissteigerungen an den Löhnen nagten. Diese stiegen so stark wie seit Jahren nicht mehr. Daher sei es wichtig, die Inflation zu bekämpfen, um die Stärke des Arbeitsmarktes zu bewahren. Die Stundenlöhne stiegen im April zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent und damit nicht mehr ganz so stark wie im März mit damals 5,6 Prozent.