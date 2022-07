US-Arbeitslosigkeit stagnierte im Juni auf niedrigem Niveau

5,9 Millionen Menschen in den USA ohne Job

In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Juni auf niedrigem Niveau kaum verändert. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Nach Angaben des Ministeriums waren etwa 5,9 Millionen Menschen ohne Job, in etwa so viele wie im Vormonat. Vor Ausbruch der Coronapandemie im Februar 2020 waren es 5,7 Millionen gewesen.

Im vergangenen Monat wurden demnach mehr Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft geschaffen, als erwartet worden war. Außerhalb der Landwirtschaft seien 372.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 265.000 neuen Stellen gerechnet.

Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 74.000 Stellen nach unten revidiert. In der Coronakrise war der Arbeitsmarkt zeitweise dramatisch eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt.

Das Lohnwachstum in den USA hat sich indessen im Juni etwas abgeschwächt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Im Monat zuvor waren die Löhne um revidiert 0,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten im Schnitt für Juni ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne im Juni um 5,1 Prozent zu. Hier hatten die Experten einen Wert von 5,0 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Zuwachs revidiert 5,3 Prozent betragen.