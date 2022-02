UPS steigerte Gewinn 2021 überraschend kräftig

Der Paketboom im In- und Ausland hat dem US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) im abgelaufenen Jahr überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich stand 2021 ein Überschuss von 12,9 Milliarden US-Dollar (11,6 Mrd. Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta mitteilte. Im ersten Coronajahr 2020 war der UPS-Gewinn wegen hoher Rückstellungen für Pensionen und Abschreibungen auf 1,3 Mrd. Dollar eingebrochen.

Das Geschäft des Konzerns wuchs im abgelaufenen Jahr erneut kräftig. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 97,3 Mrd. Dollar zu und übertraf damit wie der Gewinn die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In allen Sparten wuchsen die Erlöse prozentual zweistellig. Für das neue Jahr rechnet UPS-Chefin Carol Tomé mit einer weiteren Steigerung auf etwa 102 Mrd. Dollar Umsatz. Zudem soll sich die um Sondereffekte bereinigte Marge von zuletzt 13,5 Prozent auf 13,7 Prozent verbessern.