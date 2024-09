Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich auf

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich auch wegen einer kräftigen Verbesserung im französischen Dienstleistungsbereich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im August zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,0 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator zwei Monate in Folge gesunken.

von APA