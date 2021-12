Unternehmensstimmung in Eurozone trübt sich deutlich ein

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember deutlich verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 2,0 Punkte auf 53,4 Zähler, wie die Marktforscher am Donnerstag in London mitteilten. Das ist der tiefste Stand seit einem Dreivierteljahr. Besonders deutlich trübte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor ein.

"Die Wirtschaft der Eurozone wird ein weiteres Mal von der Corona-Pandemie gebeutelt", erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.