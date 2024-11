UNO-Weltklimakonferenz in Aserbaidschan eröffnet

© APA/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV home Aktuell Nachrichtenfeed

Unter dem Eindruck der bevorstehenden Regierungsübernahme von Donald Trump in den USA sowie zunehmender Klimakatastrophen in aller Welt hat am Montag in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die 29. UNO-Klimakonferenz (COP29) begonnen. COP29-Präsident Mukhtar Babayev sprach zum Auftakt der zweiwöchigen Verhandlungen mit Blick auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens von einem "Moment der Wahrheit". Dieses Jahr steht bei der Konferenz die Klimafinanzierung im Mittelpunkt.