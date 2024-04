UNO und EU: "Zusätzliche Hilfslieferungen unzureichend"

© APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben die von Israel angekündigten zusätzlichen Hilfslieferungen für den Gazastreifen kritisiert. "Es reicht nicht aus, vereinzelte Maßnahmen zu haben - wir brauchen einen Paradigmenwechsel", sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag in New York. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf "X", die von Israel angekündigte vorübergehende Öffnung weiterer Zugänge zu dem Küstengebiet "reicht nicht aus".

von APA